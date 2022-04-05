台灣本土疫情爆發，連續4天破百例，為因應疫情升溫，台灣大哥大今（5日）宣布，自4月6日起至4月15日，全員以居家工作為主，是電信業者中首家宣布啟動居家上班的公司。

台灣大哥大自4月6日起至4月15日啟動全員居家上班，此外，若因業務所需之必要人力，盡量已完成接種二、三劑疫苗者，始得進辦公室上班，並暫停同仁間跨棟接觸。自4月16日起，公司再依業務所需安排，啟動分組分流居家上班。

台灣大哥大表示，持續超前部署，自2021年5月疫情提升三級警戒後，持續推動辦公室員工居家上班，並由各單位主管視現況決定進辦公室工作之人力，並於2022年3月起，全公司進入後疫情時代新常態(New Normal)辦公模式，員工每個月最多可申請10日居家上班。

半導體龍頭台積電日前也決定升級防疫措施，宣布自4月2日凌晨起，再度啟動分組分流、居家/異地辦公措施。此外，台積電還避免面對面會議，並暫停舉辦慈善基金會、文教基金會活動，預估也會全面暫停來賓、訪客入廠。