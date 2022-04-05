台股兩大權值指標股台積電(2330)、聯發科(2454)近期股價表現欲振乏力，權王台積電上周收在589元，持續位於5日線、季均線之下，聯發科(2454)則是驚險守穩900元大關，位居所有均線之下，眼看富爸爸有壓，旗下小金雞卻是相對有撐，包括創意(3443)、亞信(3169)等，今年業績展望樂觀，均有機會更勝去年，創意營收年成長2~3成，且獲利幅度更勝營收。至於亞信，在5G、工業4.0成長趨勢帶動下，目前訂單能見度已經看到下半年。

亞信今年營運展望樂觀，在5G、工業4.0成長趨勢帶動下，且晶圓代工產能將持續吃緊到2022年底，尤其是先進製程新產能要到明年才有有效新產能，對於亞信產品組合、毛利率支撐有利。 據悉，亞信目前接單能見度已經滿到下半年，法人認為，亞信的乙太網路控制IC、交換器IC等網通IC訂單可望一路暢旺到下半年，加上晶片高價維持高檔甚至有續漲動能，亞信今年營運有機會更勝去年。

聯發科近幾年透過購併、入股、私募等方式，持續擴大在IC設計領域的版圖，藉此也可以提升長線競爭力，亞信就是其中一家，聯發科目前是亞信最大股東，更透過達發與創發取得二席董事。

創意第一季受惠於FPGA(現場可程式化邏輯閘陣列)遞延量產，加上NRE(委託設計)貢獻，因此，預計首季可望淡季不淡，預期單季營收恐將季約10%，但有機會站上歷史次高，且毛利率可以季增超過3個百分點。

就創意2022年主要業務來說，NRE案子來自7奈米、5奈米的AI相關應用，量產案子則包括12奈米SSD、Networking相關應用，加上手中的7奈米、5奈米等NRE案子轉入量產，營運成長動能再度轉強。轉望中長期部分，創意則看好AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)和5G應用漸趨成熟，帶動先進製程、先進封裝需求強勁，同時，ASIC(客製化晶片)也將是長線動能之一。創意2022年營收目標預計可成長2~3成，且持續呈現獲利成長幅度大於營收的「獲利性成長」。