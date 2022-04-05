拜石油與天然氣價格飆漲所賜，美國石油巨擘艾克森美孚（Exxon Mobil）第一季獲利可望創下7年新高紀錄，油氣部門營業利益最高將達93億美元。
根據艾克森美孚第一季業績初步結果顯示，油氣部門營業利益將較前季的66億美元再增加19億至27億美元。艾克森美孚的正式財報將於4月29日出爐。
Refinitiv IBES 調查分析師意見，預期艾克森美孚第一季每股盈餘達2.12美元，年增幅高達200％。
俄羅斯入侵烏克蘭造成第一季油價季增45％，平均每桶114美元，寫下7年新高紀錄。
拜石油與天然氣價格飆漲所賜，美國石油巨擘艾克森美孚（Exxon Mobil）第一季獲利可望創下7年新高紀錄，油氣部門營業利益最高將達93億美元。
根據艾克森美孚第一季業績初步結果顯示，油氣部門營業利益將較前季的66億美元再增加19億至27億美元。艾克森美孚的正式財報將於4月29日出爐。
Refinitiv IBES 調查分析師意見，預期艾克森美孚第一季每股盈餘達2.12美元，年增幅高達200％。
俄羅斯入侵烏克蘭造成第一季油價季增45％，平均每桶114美元，寫下7年新高紀錄。
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