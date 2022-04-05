巾幗不讓鬚眉！車輛拋錨險象環生 2女警合力推車解危

「巾幗不讓鬚眉！」清水警分局大秀派出所警員吳芓瑩、林兪萱，3日下午執行勤務返回駐地時，行經清水區中清路九段時，突見一輛自小客車停在路中間車道，且副駕駛座女子下車緊張張望、不知所措，員警立即上前查看。兩名女警立即協助擺設交通錐，並協助駕駛將自小客車推至路旁以利車輛通行，駕駛夫妻頻頻向警方致謝表示「好險有遇到妳們！」

「千鈞一髮所幸有您們！」陳姓夫妻向警方表示，他們剛好去買完金紙，車輛卻在路中間突然拋錨，正煩惱阻礙交通該如何處理時，2名女警恰巧經過，員警請駕駛控制方向盤、協助將車輛推至路旁，等待修配業者前來處理。陳姓駕駛夫妻頻頻向警方致謝表示，「好險有遇到妳們！」

大秀派出所長何易軒對於兩2位女警展現為民服務的精神、積極熱心協助民眾之舉表達肯定。另外也呼籲民眾行車前應適時檢查車輛狀況，如遇車輛拋錨或交通事故時，應先開啟故障警示燈或擺放車輛故障警示標誌，保障駕駛及用路人的安全。