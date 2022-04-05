針對國民黨在桃園市長的布局，前國民黨青年部主任陳冠安認為，不只連動到台北與新北的選情，更關乎國民黨年底選舉的整體局勢，他直言，從近期的民調走勢來看，年底泛藍支持者的投票率，絕不樂觀，倘若少了個3%至5%就可能掉的是幾席首長、數十席議員，這是他極為擔心，最不願看到的事情。

陳冠安今（5日）在臉書發文表示，大家都知道，台北市議員羅智強和台南市議員謝龍介是國民黨的戰將，有極高的網路聲量，長期在新媒體與綠營抗衡，但各位可能不知道，一個羅智強，在整個公投期間，所創造的聲量就含括藍營的三分之一，而一個謝龍介，正式宣布代表國民黨參選台南市長當天，更創下國民黨在中二補選後，近三個月聲量最高點。

陳冠安直言，或許有人會說，聲量不代表一切，自己也認同這樣的觀點，但另一句相輔相成的話，沒聲量就難成事，更是新媒體時代的寫照。這幾天，由於羅智強投入桃園初選遭到勸阻，以及相關衍生事件，支持者們普遍難過、沮喪，甚至打抱不平，他就收到不少留言和私訊。

對於羅智強的處境，陳冠安稱，老實說，自己也同樣為羅智強感到不捨。這幾年，即使民進黨的政治攻防如何凌厲、強大，羅智強總是毫無畏懼，站在第一線拚搏。從革實院、野台、凱道夜宿、希望公車、400公里行腳，都可以看到一位沒有私心的戰士，挺身而出，為在野力量發聲。然而這位戰士，卻只因有意參加桃園市長初選，無端受到匿名的「消息人士」、「黨內人士」所攻擊、糟蹋，他相信這就是多數支持者之所以寒心、不捨的緣故。

針對桃園選戰，陳冠安強調，不只連動到台北與新北的選情，更關乎國民黨年底選舉的整體局勢，如果處理不當，從近期的民調走勢來看，年底泛藍支持者的投票率，絕不樂觀。倘若少了個3%至5%，聽起來或許不多，但卻可能掉的是幾席首長、數十席議員，這是他極為擔心，最不願看到的事情。也因此，國民黨的桃園市長參選人，應由桃園市民來決定，讓支持者看到謝龍介式提振士氣的好結果，而非是再一次的心灰意冷。