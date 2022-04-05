致伸（4915）去年第四季營收為203.74億元，EPS 1.13元，年增38%；去年全年營收716.5億元，年增5%，合併獲利為22.98億元，年 19.7，EPS 5.13元，全年毛利率為13.09%，營業利益率為3.93%均優於上一年，呈雙率雙升。致伸日前董事會通過發放現金股利3.1元。

致伸股價技術面呈黃金交叉，指數突破周線和月線，周K連3紅；籌碼面外資持股達39.1%，外資連4日買超；基本面2月營收年增逾2成，去年全年ROE為15%，ROA為4.6%。

致伸去年4Q營收創全年高點，從產品營收結構分析:一、視覺需求主要來自於強勁汽車ADAS，產品結構的調整。二、商業設備需求成長強勁穩健，主因返回辦公室需求。三、 智慧裝置介面年增率放緩主因前一年上半年的高基期。四、 受限於零組件的缺料，聲學第四季度營收低於預期。去年4Q致伸營收結構占比:資訊產品47%，智慧生活產品38%，聲學＆工業AIOT占比16%。

去年全年致伸的營收占比:智慧裝置介面47%，視覺影像13%，商用設備6%，聲學34%。

今年第一季營收展望，公司預估較去年持平或低單位數的年成長率，隨著新產品的的推出，三月後營收可望升溫。至於首季獲利，毛利率持平或是微幅年增，公司保守的匯率預測可能會帶來高於預期的毛利率和營業利益率。