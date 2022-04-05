俄羅斯軍隊撤離後，烏克蘭小鎮（Bucha）街頭遺體遍地，約300平民喪命，只能下葬亂葬崗。

烏克蘭小鎮布查（Bucha）遺體遍地，數百具遺體只能下葬亂葬崗的畫面震驚全世界，俄羅斯聲稱這些遺體是俄軍30日撤離後才被放到街上的，不過《紐約時報》（New York Times）分析、比對最新衛星照片及影片，顯示俄軍佔領期間布查街頭就已經出現這些遺體。

Breaking News: Satellite images refute Russia’s claim that the killing of civilians in Bucha, a suburb of Ukraine's capital, occurred after its soldiers had left town, a New York Times analysis found. https://t.co/2pDlly6EHs — The New York Times (@nytimes) April 4, 2022

在俄軍完全撤出基輔地區後，布查2日出現約300平民喪生、街上躺了20多具遺體的畫面，部分遺體雙手被綑綁、頭部中彈，疑遭「行刑式槍決」，引發國際社會譴責俄軍犯下戰爭罪。針對外界指控，俄羅斯國防部3日在社群平台Telegram發布聲明駁斥，強調俄羅斯部隊約在3月30日左右就完全撤出布查，羅列各種跡象指控這些畫面是基輔設下的另一起「騙局」，包括畫面中的遺體沒有典型的屍體汙漬等，指出滿街屍畫面是基輔「製造的」。

不過《紐約時報》比對當地影片及美國公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供的衛星畫面，顯示這些遺體早在3周前、俄軍佔領期間就已經出現在布查的街道上。

3月9日至11日期間的衛星畫面顯示，布查鎮雅布隆斯卡街（Yablonska Street）上就已出現與人體差不多大的深色物體，這些黑影位置與烏軍奪回布查後在街上發現遺體的位置相符。

俄羅斯稱布查（Bucha）鎮遺體遍地的畫面是烏克蘭設計的。圖為布查鎮郊區教堂的亂葬崗。（圖／路透社）

目前尚不清楚這些遺體的死因，部分遺體倒臥在爆炸坑洞旁，其他遺體旁有棄置的車輛，3具遺體就倒在腳踏車旁，有些遺體雙手被反綁。

另一支雅布隆斯卡街的影片出現了另外3具遺體，其中一人倒在腳踏車旁，另一人躺在棄置車輛旁，衛星畫面顯示，這些棄置車輛及遺體似乎是在3月20至21日之間出現。