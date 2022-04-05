一名女網友在網路上訴苦，與男友交往2年曾未出遊過，讓她好羨慕其他人，文章曝光後，女網友回應收入有限扣掉固定開銷後所剩無幾，男友包辦娛樂開銷，若真要出遊她僅能「出一半」，讓大批網友看傻眼，直呼原PO男友簡直被當ATM。

一名女網友在社群平台《Dcard》心情板發文，透露與男友交往至今2年，開銷多為男友支付，兩人的休閒娛樂僅有去餐廳吃飯或看電影，從未出遊在外過夜，因此她很羨慕其他情侶出遊，可她礙於男友興致缺缺，比起旅遊更想把錢拿來存房子，讓她心情有點差，好奇發問網友「是我太麻煩嗎？」

貼文曝光後，原PO於留言補充說明，稱自己月入30K，扣掉固定開銷，包括給家人15K、學貸4K、繳保險3K、手機費500元與餐費6K，她每月只能存1500元，所以和男友出門沒辦法付任何錢，也無朋友無社交活動，若要出遊她僅能支付一半的錢，無法出全額。

還有網友發問原PO幫忙男友負擔何處開銷 ？原PO則回覆：「我是沒幫他負擔，因我本身經濟也不太好，但我在他生日時會買禮物給他」，讓不少網友看完後直言，「瞬間懂男朋友為什麼想省錢不出去玩了」、「男友被當ATM超可憐」、「生日買禮物也能說嘴 不是基本嗎…」、「你這種條件沒人敢跟你結婚吧，與其想著出去玩不如想辦法提升自己的薪水和競爭力。」