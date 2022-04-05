清明連假本土確診案例連4天破百，但全台觀光景點仍遭擠爆，繼網友PO出嘉義巿文化路人潮綿延看不到盡頭，以及墾丁「台灣祭」萬頭鑽動的景象後，一名網友也上傳台北士林夜市擠得水洩不通的照片，讓不少網友擔心，疫情都這樣了大家似乎都不怕，恐怕成為防疫破口。

一名網友昨天（4日）在臉書「我是北投人」投稿，PO出士林夜市滿滿都是人的照片，雖然大家都有戴口罩，但人已經多到無法維持社交距離，只能人擠人逛夜市，還有人買了食物就摘下口罩吃，讓原PO驚呼台灣疫情已經嚴峻了，好多天確診都破百例，大家似乎都不怕，擔心士林夜市人潮塞爆，「會不會成為防疫破口呢？」

對此，網友紛紛留言：「一定爆的啊，這還要問嗎？」、「士林夜市還有這麼多人喔？」、「歸剛欸」、「不只士林夜市，各大夜市應該都是這樣」、「士林夜市有什麼值得逛和吃的呢？很好奇」。

不過有許多人表示，有打滿3劑疫苗就正常生活，不用這麼怕，「沒人潮說沒錢賺，有人潮說防疫破口，打疫苗正常過生活，就這樣」、「花那麼多錢買疫苗，又打三劑不就是為了開放」、「共存啊！社會趨勢不香嗎」、「100多例又怎樣？比統一發票200元還難中」。