廣東清遠一鋁加工企業熔鑄車間發生爆炸，事故致4死1重傷，圖為疑似爆炸現場。（封面新聞／受訪者提供）

澎湃新聞報導，4月5日淩晨，廣東省清遠市清城區政府新聞辦微信公眾號「清城發布」發布了清城區應急管理局的一則情況通報，其中稱，2022年4月3日，清城區源潭鎮廣東精美特種型材有限公司熔鑄二號廠房9號鑄造井發生爆炸事故。事故造成4人死亡、1人重傷，傷者已及時送往醫院救治。有關善後工作正在進行中。

通報稱，事故發生後，清城區立即啟動救援應急預案，消防、公安、應急、醫療等應急救援力量第一時間趕赴現場並全力開展救援工作。經現場初步判斷原因為：鋁棒在拉鑄過程中，鋁水洩漏到冷卻水池內導致事故發生。

目前，清遠已成立事故調查組，正開展事故調查處理工作，將依法嚴肅追究相關單位和人員的責任。同時，舉一反三，全面排查整改企業安全隱患，全力防範各類事故發生。

封面新聞4日報導，廣東清遠應急管理部門證實，3日上午11時9分左右，清遠廣東精美特種型材有限公司廠區發生爆炸，爆炸造成該公司一車間主體結構嚴重損毀，目前傷亡情況尚在進一步調查中。

封面新聞報導，從一段事發現場附近居民樓內視訊顯示，4月3日11時9分左右，疑似爆炸事故發生。多個不明物體被掀到空中，現場有10多米高的「蘑菇雲」升起。

另幾段疑似爆炸發生後視訊顯示，事發後，有工廠員工用手捂頭從廠內衝出，疑似受傷。爆炸使附近居民門窗上的玻璃被大片震碎，有廠房上的大段鋼結構部件被衝擊至近百米外的公路上，消防救援人員隨後到場處置。

一名事故發生時正駕駛卡車通過工廠門口的司機介紹，事後才注意到是工廠發生了爆炸，慶倖自己沒有被爆炸波及，「聽到爆炸聲，開始還以為是後車爆胎，趕緊加油門向前衝。」另一位當時在附近吃飯的居民表示：「感覺天花板都要掉下來了。」

公開資料顯示，廣東精美特種型材有限公司是廣東豪美新材股份有限公司全資子公司。精美特種型材有限公司投資20億元人民幣，占地面積39萬平方米，是集研發、生產、加工和銷售於一體的特種鋁合金型材製造基地。專注高、精、尖工業鋁型材生產和加工，形成了從熔鑄、均勻化、模具設計與製造、熱擠壓、精抽、熱處理、表面處理到深加工完整的工業鋁型材產業鏈。

廣東精美特種型材有限公司現有10條熔鑄生產線，年熔鑄產能30萬噸，20條擠壓機生產線（其中4條反向擠壓生產線，擠壓機噸位從1450噸到10000噸），年擠壓產能20萬噸，2條精抽線，立式固溶淬火爐，CNC加工中心數控機床等生產設備。