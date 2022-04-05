衛冕軍公鹿準備簽下阿根廷後衛維爾多薩（Luca Vildoza），美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）率先報導，26歲的維爾多薩獲得了兩年合約。依照規定，4月10日之前加盟的球員都允許參加季後賽，維爾多薩的經紀人本周就會敲定合約，他最快可以在今年季後賽亮相。

維爾多薩去年5月與尼克簽了4年合約，但他因為腳傷需要開刀，去年10月一場未打就遭到釋出。接受手術之後，現在他的腳傷已經完全康復，可以隨時出賽。維爾多薩是西甲籃球聯賽2019-20球季的決賽MVP，決賽只打1場，他砍了全隊最高17分，以69比67險勝。上季場均10.3分、2籃板、3.5助攻、1.6抄截，外線命中率38%。

公鹿今年2月簽下小前鋒班布利（DeAndre’ Bembry），但他右膝韌帶撕裂，整個球季報銷，公鹿仍還有第15人的空缺。維爾多薩是身高191公分的雙能衛，可以增加公鹿後場的深度。他去年也加入阿根廷男籃隊出征東京奧運，阿根廷8強戰碰上澳洲，遭到澳洲以97比59痛宰，維爾多薩上場18分鐘，投9中2僅得5分。

東區暫以熱火佔據第1種子，公鹿與七六人並列第3，落後熱火2.5場勝差，同時與第2名的塞爾提克有半場勝差。