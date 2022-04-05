李男因形跡可疑被發現當「取簿手」。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名32歲的男子因缺錢花用，受詐欺集團成員指示，到一間物流店幫忙取貨，不過他行蹤可疑被員警盯上，前後說詞反覆更加可疑，將人帶回派出所果真在他領取的3個包裹內發現5張金融及提款卡，他才表示幫忙領取一次可賺1至2千元，才鋌而走險，訊後被依法送辦。

三民第一分局長明所員警於2日執行便衣勤務時，發現一名32歲李姓男子行蹤可疑，先騎車到建國一路上一間物流店附近徘迴數次後，一小時後變成步行來到店家，領了3個包裹後神情緊張，隨即快步離去。

員警直覺有異上前盤查，他一開始辯稱是替母親領取包裹，又稱是接獲朋友通知才前往領取，前後說詞不一更加可疑，將人帶回派出所後一開包裹，果真發現5張金融及提款卡，這些卡片全是被害人在應徵工作時遭騙取的卡片。

經調查發現，該詐騙集團於網路社群軟體以應徵工作為由，騙取被害人的金融卡及存摺，做為人頭帳戶使用，詐騙集團並給李男一支手機，告訴他若取到貨再與集團成員聯繫並交貨，領取一次包裹並且送達即可收取新台幣1000至2000元不等，由於錢不夠用才鋌而走險，他聲稱是第一次當「取簿手」，警方訊後持續追查詐騙集團上游，全案依詐欺罪移請高雄地檢署偵辦。