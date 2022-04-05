台中市招商截至今年3月投資總額破兆，台中市勞工局在4月份舉辦多場徵才活動，將釋出逾3800職缺。（台中市勞工局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市招商引資截至今年3月投資總額破兆，就業人口增長至139萬餘人。勞工局長張大春5日表示，為協助民眾就業，邀集光電業、光學業及半導體業等54家次廠商，在4月份推出14場徵才活動，共釋出逾3800職缺，其中，4月20日將在府前廣場舉辦大型「光電產業就業博覽會」。

台中有密集的產業聚落，包括精密機械科技創新園區、潭子科技產業園區、中部科學園區及台中工業區等。張大春表示，中市招商引資，截至今年3月18日止投資總額高達1兆400億元，就業人口更增長至139萬餘人，勞動參與率60.1％，均創縣市合併以來最高，勞工局在4月份推出多場徵才活動。

勞工局指出，此波徵才活動邀請近年投資本市的指標性廠商，包括記憶體大廠「台灣美光」、光學鏡頭大廠「大立光電」及將投資超過千億擴建新廠的面板大廠「友達光電」等企業，護國神山台積電也加入徵才行列。

台中市就業服務處指出，4月15日將於東區勞工服務中心舉辦「職向未來 就業成功」東區廠商聯合徵才活動，邀請10家廠商，提供799個職缺；4月20日與中華民國光電學會合作，在府前廣場舉辦「光電產業就業博覽會」，邀請32家廠商，提供2100個職缺，更多徵才活動資訊，可參考台中市就業服務處官網。