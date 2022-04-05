33歲越南籍劉姓移工，在南投縣某工廠任職，因而與同廠的女工相戀，卻在去年5月被分手，他不滿當晚即潛入女友房內，將女友強拉回自己房間恫嚇「為什麼沒開門？你想死嗎？」強逼分手砲，還將發送過去2人性愛影片威脅「明天我們一起死吧」，彰化地院依侵入住宅強制性交罪，判劉男3年6月有期徒刑，於執行完畢後，驅逐出境。全案仍得上訴。

根據判決書，劉男與被害女子在同家工廠上班，日久生情，公司提供移工宿舍，劉男住305號房，擔任宿舍管理員的被害女子住另外一間房；去年5月24日晚間，兩人相約在草屯分局後方公園談分手。

劉男不滿，當晚10點多潛入女友房內，待其甫開啟房門，即強行拉入房內反鎖，劉男徒手毆打其胸、臉頰，痛罵「為什麼沒有開門？你想死嗎？如果你想死，我就讓你死」等語，隨即將女友強拉回自己房間欲強逼分手砲，而女方擔憂驚擾其他同事，隱忍不敢聲張。

劉男將女友拉回自己房內床上，強行褪去其衣物後，壓制在她身上，欲強行性侵，卻因女方不斷反抗而無法順利勃起，遂先強逼女友口交後，再以強暴、脅迫方式強制性交成逞，女方右前胸則因被痛毆留有3×3公分的大片瘀青。

隔天晚間至26日凌晨，不善罷甘休的劉男，竟又傳LINE威脅，「明天我們二個人一起死吧」、「明天我們一起死吧」等與，並將去年4月間，他偷錄下2人在女友房內的性愛影片擷取畫面給女方，恐怖情人的種種行徑讓女方擔心受怕，最後選擇報警揭露前男友惡行。

法官審酌，劉男僅因不滿告訴人提出分手，即以上開手段對告訴人為強制性交，侵害其性自主權，又傳送恐嚇簡訊，致其心生畏懼，實屬不該，然犯後已坦承犯行，雙方達成和解，女方不再追究，依犯侵入住宅強制性交罪，處有期徒刑3年6月；又犯恐嚇危害安全罪，處拘役20日，得易科罰金。並於執行完畢或赦免後，予以驅逐出境。