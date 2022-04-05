基隆市長林右昌今日解除隔離，一早8點多身著白色襯衫、白色布鞋，手中拿著厚厚一本疫情相關資料，一派輕鬆的步入市政府接受媒體採訪。他表示，隔離期間反而比平常繁忙，瘦了至少3公斤，並再次強調，「全民防疫愛心篩檢」主要是希望提升國人自主健康監測的能力。

林右昌指出，隔離期間幾乎都在工作，每天凌晨3至4時才休息，早上8時起來看資料，9時開與同仁討論疫調，下午1時再開一次防疫會議，下午3時舉行防疫記者會，再接續查看疫調資料，最早大概凌晨3時才休息，每天工作約18至19小時，瘦了3至4公斤。

林右昌接著說，大家都很關心全民防疫愛心篩檢，但不要和去年普篩混在一起，這個計畫是他親自擬定，首要目標是讓國人能加強自主健康監控的能力；次要希望能為邁向國際接軌做好準備；第三才是找出社區感染源；最後，希望透過快篩取代PCR，檢驗取代隔離。希望民眾能自發、自律，讓計畫成功，相信成果對大家都有利。

針對公務員被強制普篩，林右昌回應，去年很多人主張要實行普篩，但衛福部長陳時中沒有照做，現在時空背景、環境不同，不能再和以前類比，現在批評質疑真的沒有必要。他提及，國外每個禮拜會使用一次快篩監測自己的健康，是非常普遍的事，但台灣從去年起清零政策做得非常好，國人不太會監測自己的健康狀況，希望透過這次計畫，能有機會進一步邁向國際接軌。

林右昌強調，市府同仁非常重要，因市府必須確保政府運作，還有包括相關中央、地方機關和單位，是整個國家機器運作最重要部分，加上公務員領的是人民的薪水，有責任把健康管理做好，所以納入「關鍵基礎設施人員」類別。他說，不會強迫同仁一定要進行愛心篩檢，但相信公務員素質很高，執行比例會很高。