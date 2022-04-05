今（5）日是清明連假最後一日，天氣放晴，公路總局預估將湧現掃墓及返工車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道的快速公路（中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道）、主要省道幹道（台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段），及觀光景點周邊道路（北部台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、東部台9線礁溪路段、南部台1線水底寮~楓港路段）。

國道部分，上午重點壅塞路段預料將出現在國5北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢，下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。建議西部國道南部地區9時前出發，中部地區12時前出發；國5北向9時前出發

連假最後一日天氣晴！料將湧現掃墓及返工車潮。（高公局提供）

昨日省道部分路段車多壅塞，包含重要道路台61線香山路段、中彰大橋改建路段及鹿港路段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路等；另鄰近墓園、觀光景點周邊路段亦有車多或壅塞情形。公共運輸部分，昨日西部國道客運共行駛5473班次，疏運8萬8496人，疏運人數較110年同期減少37.7％；東部國道客運共行駛1363班次，疏運2萬1211人，疏運人數較110年同期減少26.3％。

昨日國道全日交通量113.3百萬車公里，是年平均平日的1.3倍，國5交通量3.0百萬車公里，是年平均平日的1.2倍。昨日國1北向新竹路段於23時、台中路段於22時、國3北向大溪路段於23時及國5北向宜蘭至坪林於凌晨2時紓解。今日0-5時國道交通量8.1百萬車公里，是年平均平日的2.3倍；預估今日交通量112百萬車公里。

今日相關疏導措施包括：7-19時封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口；7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制；單一費率；0-5時暫停收費；開放路肩、匝道儀控等。

省道特別管制路段計2處：台9線北上439K＋650下草埔路段道路拓寬施工邊坡坍方管制通行，南下放行10分鐘，北上放行10分鐘，會視車流情況調整管制作為；台61線後龍路段南下（105k＋900-106k＋300），因路面破損搶修及考量用路人行車安全，封閉南下內側車道，僅開放外側車道通行。