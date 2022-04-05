脾氣好的人人際關係自然不差，貴人一多福氣自來，不過《搜狐網》運勢專欄點名，生肖馬、龍、虎的人天生福緣深厚，即使脾氣暴躁易怒，人生依然能過得順遂，甚至脾氣越火爆運氣越旺。

生肖馬

屬馬的人個性急躁、脾氣大。他們做事情總是三分鐘熱度，缺乏耐心，也不夠細心，常常敷衍了事，但是在遇到自己感興趣的事情，他們就格外的有衝勁，精力非常充沛，能夠全身心的投入其中，而且只要是他們願意做的事情，就一定會堅持到底。屬馬人一生中，不缺少運氣，他們的人緣特別好，能夠得到身邊人的喜愛。

生肖龍

屬龍的人性格上比較衝動，非常強勢霸道，脾氣也很容易暴躁。他們天生自帶氣場，自身能力非常強，天生具有領導能力，說話做事乾脆俐落，從來不拖泥帶水。他們充滿自信，想控制與自己有關的每件事，不過他們的心地還是比較善良的，為人正直仗義。他們一生福緣深厚，能夠得到吉星的庇佑，註定是一個有後福之人。

生肖虎

屬虎的人脾氣非常的差，但凡遇到不順心的事情，他們就很容易發火。性格也特別的強勢，決定了一件事情就會堅持到底。他們的自尊心特別強，而且很愛面子，當與人發生衝突時，很難讓他們放低姿態，選擇妥協退讓。不過他們內心其實很柔軟，只是平時用堅強來偽裝自己，不想讓別人看到自己脆弱的一面。屬虎人身邊不缺少福氣，後半生會比較順利。