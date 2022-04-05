台北市推出長者打疫苗加碼政策，凡設籍台北市的長者，在4月10日前完成疫苗接種就能領到1000元禮券，北市華興里長陳峙穎痛批，該政策在4月1日公布，實施時間為4月2至10日，預約時間卻是在4月11日至17日，長者根本看的到拿不到，政策淪為圖卡宣傳，長者都紛紛跑來里長辦公室抱怨。北市議員王鴻薇也痛批，太離譜，柯市府無心市政，只在乎選舉。

台北市重新開放疫苗預約系統，北市副市長蔡炳坤今早才說明， 4月5日上午9點起重新開放疫苗預約，提供莫德納疫苗和高端疫苗預約量，預約至明天4／6為止，接種日期為4月11日至17日，而北市日前也高喊加碼，長者只要在10日前完成接種就能領到1000元禮券，但接種日期卻是11日至17日，讓北市長者痛批，是在耍大家，民眾根本拿不到。

王鴻薇也痛批，北市府相當離譜，市長現在忙著民眾黨的選舉，根本無心市政，就能各局處的部會首長也跟著在忙，北市府現在實在是螺絲掉滿地，只會打口水戰批評蔣萬安，呼籲市長還是要把心放在市政上。