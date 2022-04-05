大陸深圳先前受香港疫情影響，爆發本土疫情，目前疫情趨緩，深圳衛健委5日通報，4日0至24時，深圳無本土新增病例，連兩日本土零確診。

清明假期，深圳當地水上交通出行客流量相比前段時間有所增加，深圳海事局透過多項舉措，展開涉客船舶安全監管專項行動。上午9點左右，在蛇口郵輪母港二樓大廳，不少遊客正在排隊取票，大多來自深圳各個區，看到郵輪母港推出的優惠活動，就提前網上訂票，準備搭乘郵輪進行灣區海上游。

當地旅客乘船需憑藉粵康碼、行程碼及48小時內核酸檢測陰性結果才可乘船，在登船口的位置，同樣設有電子測溫儀對乘船旅客進行測溫，針對水上交通出行客流量增加，深圳海事部門專門開展了涉客船舶專項檢查行動。

據了解，目前已恢復運營的航線包括灣區海上游航線、蛇口至香港機場航線，其中，灣區海上游每天安排有7個班次，滿足旅客海上休閒觀光需求，除了涉客船舶之外，針對還未恢復運營的部分航線，海事部門按照「停航不停監管」的原則，同樣實行全覆蓋式、清單式檢查，重點督促涉客航運企業落實好疫情防控相關需求。

清明假期期間，深圳全市各大公園也進一步加強疫情監管，根據客流實時情況動態實施限流措施，當公園局部區域客流過於密集時，將啟動緊急限流措施，暫緩入園。