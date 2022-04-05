國民黨桃園市長人選被外界認為機制未明還殺到刀刀見骨，也是人選之一的立委萬美玲5日表示，到現在為止沒有到這麼嚴重刀刀見骨，但是提名機制是中央和地方要取得最和諧的方式，相信以桃園過去大家在地方的相處與和中央溝通的管道，只要人選出來大家團結在一起，勝選是沒有問題的。

萬美玲說，桃園市長沒有破壞初選機制這件事，初選應該是黨主席或是黨中央或是選策小組，他們會去找出最和諧的方式，因為中央會有站在制高點的考量，但是也要去聽地方意見領袖的聲音。她也說，空降或在地這都不是問題，而是要找出最強的那一個人才是重點。民調初選是辦法之一，但是要看最後是用哪一種方式產生，等到機制出來再看，黨內有可能參選的人和每一位過去從政優秀的同志都有被黨中央徵詢，朱主席也沒有強調事先不要個別宣布要不要參選。

立委呂玉玲也說，不相信主席會對羅智強說那些重話，大家都是為國民黨一起打拚和努力，中央會有自己提名的機制，由中央統一發言。她也說，現在國民黨是一定要團結才會勝選，至於是否贊成民調初選？她則說目前黨中央是透過協調機制，所有黨內優秀同仁都有被徵詢過，若是有需要她也一定會扛起責任全力以赴。