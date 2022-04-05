擁有35E上圍和甜美臉蛋的白雲近年來粉絲量暴增，成為粉絲心中的新一代性感女神，先前她曾喊話穿著暴露並非下流，原來其來有自，今(5日)港媒報導，2016年她嫁給曾參選香港先生的江俊霖，近年因夫家不滿她穿著裸露，婚姻亮起紅燈，去年已經低調離婚，今年情人節她更意有所指說：「分手的就更沒關係了，再找個人轟轟烈烈愛一次就好。」

白雲2016年和「前香港先生」江俊霖（Kelvin）交往5年後完婚，當時兩人受訪表示還沒想好未來要生幾個小孩，白雲更沒有退出演藝圈當少奶奶的計畫，「有好的角色會想嘗試，也會繼續走性感風」，去年她更透露從小就因胸部大的特徵感到很困擾，曾逼自己試穿寬鬆的衣服，但結果就是：「不適合自己的衣服，讓自己一秒身型壯碩，土味即視」，讓她決定走性感風，「性感是我的最愛，是我從骨子裡就有的東西」。

白雲和「前香港先生」江俊霖2016年結婚。（圖／取自《on.cc東網》）

今據《東網》報導，白雲和江俊霖2017年就傳出婚姻亮紅燈，兩人個性不合，加上夫家長輩常批評她穿著暴露，為此白雲一度決定分居好讓彼此冷靜一下，但江俊霖實在太愛妻子，不斷出手挽救夫妻關係，甚至陪對方工作，但核心問題沒解決，去年只好低調離婚，而這在圈內已經是公開秘密，好友也知情。

而婚變跡象，其實從白雲的IG似乎就可窺知一二，近年她常放自己或跟愛犬、及女性好友出遊、聚會的合照，隻字未提老公，今年情人節她更有意無意寫下：「單身的朋友們，沒關係，反正情人節還有幾個小時就過了。分手的就更沒關係了，再找個人轟轟烈烈愛一次就好」。