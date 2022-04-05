網紅鳳梨(吳泓逸)性格豪爽大方，有著獨特的「台式幽默」魅力，憑藉直播平台爆紅，吸引大票粉絲追隨，近來與女友歐菈越走越近，儘管他對外從未正式承認情侶關係，還曾說明兩人僅是開放式關係，頻頻高調曬恩愛依舊是閃瞎眾人，近日女方歡度25歲生日，鳳梨就獻上了鈔票蛋糕，讓女友欣喜若狂，直呼「這是個特別的生日」。

鳳梨女友歐菈，近日歡度25歲生日，4日她在IG上傳一張慶生照，鳳梨發揮男友力，超有誠意獻上裝滿百元鈔票的蛋糕慶生，按下機關還會有鈔票噴出來，簡直就是所有人心目中最棒的禮物，為此她透露愛的感言，宣稱這是她首次收到男友也就是老闆送的花，蛋糕上還有超愛的動漫美少女戰士，她很開心。

歐菈曬出的照片中，有她跟男友鳳梨合影，捧著壯觀的三層鈔票蛋糕，露出香肩和鳳梨緊緊靠在一起，對著鏡頭甜甜一笑，鳳梨站在她身旁一臉寵溺，手裡還拿著銀白色玫瑰花束，從整體的畫面感來看，可說是相當幸福。鳳梨則在他自己的IG來個隔空放閃，稱呼她為小秘書，並祝她生日快樂外，還能夠越來越進步。

此外，歐菈還稱讚鳳梨，總是有留意到細節，讓她感受到對用心和關愛，用「特別的生日」去形容這一場慶生，最後她也謝謝各方好友的祝福，此番甜蜜場景，讓網友都心生羨慕，紛紛留言「這男人有用心」、、「漂亮的美人、生日快樂！我兒子也說漂亮姐姐生日快樂」、「鳳梨砸重金耶，可以嫁了啦」引起熱議。