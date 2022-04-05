大立光(3008)自結3月合併營收為37.56億元，月增44%，年減6.34%，由於客戶需求不佳，大立光表示，4月看起來會比3月差。

隨著工作天數恢復正常，且蘋果iPhone SE新機上市，大立光3月合併營收回升至37.56億元，月增44%，年減6.34%，累計第1季合併營收為101.32億元，季減22.37%，年減14.27%，為2019年第1季以來單季新低。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光3月合併營收比重10%到20%，10M以上產品占40%到50%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占30%到40%。

近期大陸本土新冠肺炎疫情延燒，深圳、東莞、上海及昆山相繼封城停工，不僅導致當地各廠商生產及物流受到嚴重影響，消費也急凍，致使原已陷入需求疲弱的智慧型手機市場更是寒風刺骨，市場普遍保守看待非蘋智慧型手機，亦導致大立光第2季營運承壓。

大立光將於近期舉行法說會，公布第1季財報並說明第2季展望，由於客戶需求不佳，大立光表示，4月看起來會比3月差。

大立光於3月15日除息，並順利於3月18日完成填息，不過受到智慧型手機市況不佳拖累，大立光近期股價走弱，4月1日收盤股價1860元，失守1900元關卡。

大立光預計6月8日舉行股東會。