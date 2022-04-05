今天是清明連假收假日，不過蘇花路廊從昨天中午過後，已出現一波北返車潮，車多壅塞情形直到今天凌晨3時才緩解，雖然目前全線順暢，但公路總局預估，今北上車流將達最高峰，整天恐達1.7萬輛次，且車潮將在午後出現，易塞路段包含蘇花改東澳端至新澳隧道、南澳市區、觀音谷風隧道、蘇花改和平端至中仁隧道北口、仁水隧道、崇德路段等。

公路總局四工處指出，昨天蘇花路廊從中午過後，北上交通量有明顯增加趨勢，之後均維持每小時約900至1100輛的車流量，車多壅塞直至今天凌晨3時方歇。整體車流量部分，昨天花蓮往宜蘭北上方向共1萬6016輛，宜蘭往花蓮南下則是7092輛，與去年同期差異不大。

公路總局四工處表示，蘇花路廊今上午全線順暢，北上每小時交通量維持約500至600輛，截至上午10時，花蓮往宜蘭北向車流量已有6889輛，宜蘭往花蓮南向則是1445輛，台9線崇德路段在上午9至10時北向最高量為每小時749輛。

公路總局四工處依過去連假疏運交通趨勢研判，今午後崇德地區將湧現大量北返車潮，預估整天北上車流量將近1.7萬輛次，屆時警方將在易壅塞路段進行交通疏導，且依過往經驗，要到晚間車流才會逐漸順暢，呼籲用路人及早做好行程規劃。