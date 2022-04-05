男童參觀海芋季迷路熱暈，大園警協助送醫找家人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

男童參觀海芋季迷路熱暈，大園警協助送醫找家人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市一名13歲的男童，4日中午與母親至大園溪海休閒農業園區參觀彩色海芋季，途中男童與母親發生爭吵，趁著母親不注意時獨自離開，但男童因不熟路況迷路，加上天氣炎熱導致身體不適癱坐路邊，巡邏員警見狀上前關心協助送醫，並利用校安LINE群組查到男童的身分，通知家長前往接回。

大園分局副分局長林宗星、交通組組長黃胤福、巡官劉亞薇，4日中午在彩色海芋季會場巡視勤務時，發現路旁有一名小男童獨自癱坐在路邊，身旁也沒有大人陪同，於是立即上前關心，而當時正值中午時段天氣炎熱，男童有中暑的現象，警方隨即通知救護人員前來將他送醫治療。

由於男童身上沒有攜帶身分證明文件，且因身體不適無法言語，警方便利用校園安全LINE群組詢問各校教職人員，總算查出男童是某國中的學生，立即通知其母親到醫院關心。

男童母親表示，當時她帶著兒子參觀彩色海芋季，途中因瑣事發生爭吵，兒子一時情緒失控，說要自行搭車返家，並趁著她不注意時獨自離開，她四處遍尋不著相當著急，所幸警方及時發現提供協助，才讓兒子能夠平安無事，非常感謝警方的熱心幫忙。