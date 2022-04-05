國民黨台北市議員羅智強原訂2日上午宣布參選桃園市長，卻接到主席朱立倫來電而取消記者會。曾代表國民黨參選立委的「最強菜農」林佳新表示，羅前陣子告訴他全台謝票後要去桃園走走看，試試看有無舞台可發揮，他沒打算也沒一定非要怎樣，「頂多期待一個初選」。這段話言猶在耳，他認為羅已無機會，看到一堆人現在才在消費羅，讓他直呼「噁心極了」。

林佳新4日在臉書發文寫道，他前陣子和羅智強說話，羅表示全台謝票後要去桃園走走看，試試看或許有舞台可以發揮，如果沒有就回家陪陪孩子也不錯，反正就是先走再說，沒打算也沒一定非要怎樣，羅更強調「頂多期待一個初選」。

林佳新直言，羅智強選桃園市長在他看來是沒機會了，至於羅是否怪主席朱立倫？他想羅難免怨懟；是否怪桃園市議會議長邱奕勝？他想羅應該也不至於，畢竟自己選的路，沒理由要誰一定要力挺。林強調，羅最大的不滿，他認為應是感受不到互相尊重罷了。

話鋒一轉，林佳新痛批：「至於都沒空間選了，現在才一堆人在消費羅智強，在我看來噁心極了，放下你們的低俗的言語暴力吧，努力去支持你們所追求的吧。」並坦言他現在的想法只有一個，就是既然到處都沒羅智強的機會，那他就要先約了，歡迎羅到雲林讓他請吃牛排。