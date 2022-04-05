南區松柏育樂中心今天上午1小時超過200人到場篩檢。（曹婷婷攝）

外縣市確診個案24795為樂團薩克斯風女樂手，3月26日至4月3日在台南有多場表演，涉足飯店、宮廟、餐廳等8處地點，台南市衛生局指出，與確診者足跡重疊、相關或有相同活動史的民眾超過千人，已分別於麻豆、永康、關廟及南區開設4處篩檢站，分流篩檢，南區松柏育樂中心今上午1小時逾200人到場篩檢。

這名30多歲女性個案24795已接種3劑疫苗，Ct值12.8，4月3日喉嚨痛，自行使用快篩陽性，安排至醫院篩檢，4月4日PCR陽性確診。衛生局昨天公布案24795於3月26日至4月3日涉足台南市永康區桂田酒店、安平區猛男咖啡、南區夏都城旅安平館、安平區玄饌海鮮宴會館、安南區阿標師酒家菜、麻豆區北玄宮、安平區富霖餐廳、關廟山西宮等地。

該名確診者由於是某樂團薩克斯風樂手，演奏時必須脫下口罩，且樂團多出席餐會、宴席等吃飯場合，衛生局昨晚公告，與確診者足跡重疊、足跡相關或有相同活動史的市民，今明2天可到麻豆區三洽宮對面廣場、關廟區山西宮、永康區衛生所、南區松柏育樂中心篩檢。

台南市長黃偉哲也因4月2日曾與該個案足跡重疊，雖未有接觸，但匡列為自我健康監測，黃偉哲昨已完成自行篩檢，結果呈現陰性，後續仍要進行10天自我健康監測，他說，接下來仍如常推動市政，也會嚴格遵守規定，不過，由於要避免參加人潮聚集的活動，也請市民朋友諒解。