上海面對疫情出現許多負面消息，但同時人性光明面故事也不少。近日一則暖心故事在大陸網上流傳。一名叮咚買菜的外賣小哥晚上下班後，卻仍接下送菜到青埔給聽障長者的訂單，騎著電瓶車疾馳27公里，最後2公里還只能提著步行，回到住處已是凌晨2點、卻未收分文，也被網友大讚「小哥這個時候照亮了我們的生活」。

根據澎湃新聞報導，4月3日晚間一位家住上海虹口的民眾，想給住在青浦的聽障父親送菜，無奈找不到人接單，這時候，她抱著試一試心態撥通前一天為她送菜的叮咚小哥電話，沒想到小哥一口答應下來。

小哥晚上7點左右下班，7點15分啟程，騎著電瓶車疾馳27公里，等到送完這一單回到住處，已是凌晨兩點。過程中小哥一邊找路一邊找換電櫃，一邊要不時被攔下檢查通行證、核酸報告。到了最後還剩兩公里多，路被封住，只能手提兩大袋食物走到目的地。

求助者心中感激，通過微信支付寶等形式，希望給小哥打款，但小哥分文未收，求助者只得轉而為他充上200元話費。故事一經發出，也得到網友們大加讚賞，「小哥這個時候照亮了我們的生活」、「想知道他的名字」、「真正的好人」。