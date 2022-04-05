新北市75歲林姓老翁被家人安置在龜山區某安養之家，昨日20時偷偷溜出安養之家，在外遊蕩站在龜山區文德路某通訊行員工發覺發現異常報警處理，大埔派出所巡邏員警趕到現場發現老翁說話顛三倒四，因為深夜天氣低溫寒冷，帶回派出所安置，慢慢問出老翁姓名，透過戶役政系統聯繫家屬表示父親住在安養之家，員警與安養之家確認後，將老翁載回安養之家休息。

大埔派出所員警4日21時接獲民眾報案，指稱店內有一位老翁「怪怪的」請警方協助處理，員警趕到現場盤問，才發現老翁疑似走失，因為天氣冷躲店內而引起民眾恐慌，但是老翁答非所問疑似失憶症，無法正確說出姓名，員警考量天氣寒冷，先將老翁帶回派出所安置。

派出所員警慢慢詢問，老翁雖然說話天馬行空，但是女警不厭其煩問出姓名，透過警用電腦戶役政系統聯繫上其子林先生，稱其父親目前居住在龜山區文化里某安養之家，晚上20時才接到家養之家通知父親突然離開安養院不知去向，感謝員警幫忙找到人，並希望員警幫忙將父親送回安養院，員警確認安養之家地點後將林老先生送回去，也提醒院方人員要注意門禁避免類似情形發生。