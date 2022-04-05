大陸政論微信公號「牛彈琴」5日指出， 很多西方國家和俄羅斯外交官都已默默收拾好了行李，因為今年最激烈最割喉的外交戰開始了。第一個層次是外交驅逐戰。第二個層次，是一場圍繞布查慘案的外交鏖戰，是更讓人悲哀的層次，或者說是宣戰。

牛彈琴稱，現在，全世界的焦點，是烏克蘭城市布查的街頭慘狀。 相信只要是人，就不會不感到震驚。一具又一具平民服裝的屍體，就靜靜地倒在街道上。甚至有一具屍體，被槍殺時，還騎在自行車上。

按照烏克蘭的說法，包括布查在內的基輔地區，已發現了 410 具被殺平民的屍體，一些人被殺時，雙手被反綁，遭遇了酷刑。

牛彈琴指，誰是凶手？自然又是羅生門，也是外交鏖戰的焦點。烏克蘭和西方指認，這肯定是俄軍的罪行。烏克蘭總統澤倫斯基，昨天視察了布查。身穿防彈背心的澤連斯基，在安保人員的簇擁下，對著鏡頭痛斥： 俄軍的「謀殺、酷刑、強姦和搶劫」」暴行，暴露了俄軍的本質，這些人「對待人比對待動物更糟糕」。

牛彈琴質疑，真是俄軍幹的嗎？俄羅斯方面斷然否認。

俄羅斯國防部稱，布查「城市街道上的屍體圖像」，是「基輔政權為西方媒體製作的新作品」，俄軍其實早就撤離了，但所謂的布查「犯罪證據」，卻在4月3日，即俄軍撤離的第四天，烏軍和烏克蘭媒體抵達後才出現。

俄總統發言人佩斯科夫告訴記者，「我們斷然拒絕所有指控」，在烏克蘭當局指責俄羅斯實施大屠殺的證據圖像中，俄國防部專家發現了「視訊篡改」和「偽造」的痕跡。

俄羅斯隨即要求，「鑒於烏克蘭激進分子在布查的可恨挑釁行為」，立刻召開聯合國安理會會議。但俄羅斯的要求，被西方國家拒絕。真相，還無法確定知道。

牛彈琴表示，但也有幾個確定吧：1，肯定將最終知道真相；2，肯定真正的凶手必定受到全世界輿論的譴責；3，肯定目前絕對是一個羅生門；4，肯定悲劇也不只是發生在布查；5，肯定圍繞著布查慘案將是一場激烈的外交鏖戰、相互抹黑戰。

牛彈琴認為，這就是戰爭的殘酷，哪有什麼精準打擊，閃電結束？而是漫長得讓人無法呼吸的苦難，是一個又一個平民倒在血泊中，哪怕騎著最心愛的自行車，卻永遠回不了家門。

戰爭讓有些人變成了魔鬼，殺紅了眼，就是獸性猙獰——他可能是父母的乖兒子，但卻是另一個場景的殺人不眨眼的凶手。一場可怕的災難，不用否認的罪行，為什麼會變成這個樣子？俄羅斯自然需要反思，烏克蘭肯定也需要反思，全世界需要反思，西方更需要反思。

牛彈琴稱，對立的雙方，肯定有一方在撒謊；只是不知道，看到這些屍體，他們面不改色撒謊時，是否會受到良心的譴責。時間，總會讓真相大白於天下，讓一切罪惡最終無法隱藏。