日本防衛大臣岸信夫昨天接受日媒專訪時說，與國際社會合作因應俄羅斯入侵烏克蘭，對抑制中國行動以免台灣海峽發生事態很重要。另外，他也表達增加日本防衛經費的想法。

岸信夫4日接受共同社專訪談到日本2023年度防衛經費時說，「為從根本強化防衛能力，將確保必要預算」，表達出將較2022年度預算大幅增加的想法。他也暗示，有意持續把日本擁有「敵基地攻擊能力」納入檢討。

岸信夫說，在日本周邊安全保障環境日益嚴峻的情況下，「強化防衛能力是刻不容緩的事」。

他以德國在俄羅斯入侵行動後提出增加國防預算為例說，「我國也必須進行考量」。

日本前首相、岸信夫胞兄安倍晉三4月3日在一場演講中表示，與因應烏克蘭情勢的德國一樣，日本也必須「自助」，加速讓防衛經費增加到占國內生產毛額（GDP）的2%以上。

共同社中文網報導，有關中國強化軍備及頻繁活動，岸信夫在專訪中明確指出「這是國際社會的強烈擔憂」。考慮到台灣可能發生事態，他說，國際社會有必要在支援烏克蘭和經濟制裁方面合作，表明以武力改變現狀將付出高昂代價。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110405