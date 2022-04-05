台東縣今日新增1確診案例，為案23029密切接觸者（50多歲女性、CT值17.5），其可傳染期間皆屬於居家隔離，無縣內足跡，已匡列4名同住家人，其中因有2名家人為關山國小學生，因此，關山國小明天「預防性停課1天」實施清潔消毒。

台東縣衛生局表示，今日台東新增的確診案例，為陰轉陽個案，3／28由衛生單位匡列後安排PCR採檢為陰性，於居家隔離第8天（4／4）出現頭痛及腹瀉等症狀經採檢PCR為陽性、CT值17.5，雖此案可傳染期間（出現症狀前4天）皆在自家執行居家隔離，縣內無足跡。

但因該案為「在家居隔」，同住家人協助送餐，可能有間接體液接觸風險，縣府採取預防性措施，同時針對家中4人安排PCR採檢中並匡列為居家隔離。

台東縣衛生局指出，鄉親若被通知為確診個案之密切接觸者（居家隔離者），在等待衛生單位安排PCR採檢期間，請先留在家中自我隔離，等候期間請配戴口罩、注意手部衛生並避免與其他同住者接觸或共同用餐。

如於自家隔離者請務必落實一人一室規定與家人於隔離期間應避免接觸以免造成家人風險。

同時提醒居家隔離及自主健康管理期間應依中央規定時間使用衛生所發放家用快篩試劑自我執行篩檢，並自我觀察是否出現新冠相關症狀，如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、腹瀉、倦怠、嗅味覺異常或呼吸喘等疑似症狀，請務必撥打至衛生局089-331174(上班日)或撥0975288155(非上班日)，等待安排就醫。

縣長饒慶鈴感謝每一位在疫情期間配合防疫措施的民眾，為了持續守護台東，提醒縣民外出時應持續遵守防疫規定，勤洗手、戴口罩，並再次呼籲民眾儘快完成三劑新冠疫苗接種，才可保護自己也保護家人，台東疫苗接種診次及預約，請參考台東縣衛生局官網https：／／www.ttshb.gov.tw／。