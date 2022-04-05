上海中醫藥大學附屬曙光醫院院長、中醫疫病防治基地負責人房敏5日在防疫記者會上表示，中醫藥在新冠疫情防控發揮積極作用，上海針對陽性感染者，中藥使用率穩定保持在98％以上，按照第九版診療方案中藥方案進行臨床診治，結合海派中醫辨證特色，透過臨床數據初步表明，在加快出院率、阻斷進展方面顯示了獨特優勢。目前上海已派出市、區多個中醫醫療隊入駐各定點醫院和集中隔離收治場所，中醫師隊伍發揮積極作用，中藥抗疫方劑深受患者歡迎。

房敏指出，面對傳播力超強的Omicron變異株，應當儘早使用中醫藥，關口前移、防治並重。稍早3月31日世界衛生組織（WHO）也認可並指出，中藥能有效治療新冠肺炎，降低輕型-普通型病例轉為重症，縮短病毒清除時間和改善輕型和普通型新冠肺炎患者的臨床預後。

房敏說，中醫藥大多具有益氣健脾、化濕清熱、解毒化瘀等功效，因此具有阻斷毒邪深入的作用。同時對包括高風險人群在疫情嚴峻的時候服用抗疫中醫方藥，具有較好預防作用。