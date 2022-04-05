資深演員王羽，今(5日)病逝於台北振興醫院，享壽80歲，消息傳出後震驚演藝圈，1963年就出道的他，作品多不勝數，2019年更榮獲金馬獎終身成就獎，2017年時曾有電影網站統計影星在銀幕上殺死的人數做成排行榜，他飾演的「獨臂刀王」竟成為冠軍，一共殺死2,477人。

2017年時，美國某電影網站統計出排行榜，列出在銀幕上殺死最多人的前15名「殺人王」，冠軍竟是香港著名武打男星，有著「獨臂刀王」封號的王羽，總計共有2,477人因為他而斷送性命，第二名是女星美娜祖華維茲（Milla Jovovich），雖然人數多達1,292人，仍遠遠落後位居冠軍的王羽上千人，此外像是大家熟悉的李連杰、周潤發及好萊塢巨星史泰龍（Sylvester Stallone）、阿諾·史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）也都榜上有名。

王羽從影40多年，1967年演出電影《獨臂刀》走紅，堪稱6、70年代的首席武俠小生，累積近百部作品，曾靠著《武俠》入圍第48屆金馬獎最佳男配角，呼聲極高的他，最後敗給演出《賽德克‧巴萊》雙料入圍的徐詣帆，直到接拍國片《失魂》，才在台北電影獎稱帝，以70歲高齡抱回第一座獎項，雖然2019年榮獲金馬獎終身成就獎，女兒擔憂他因為生病，導致在眾人的大俠形象就此破滅，便代她上台領獎，當時香港導演王晶還怒轟王羽沒資格得獎，引起軒然大波。

資深演員王羽有「獨臂刀王」封號。（東網）

而王羽一生作品無數累積不少身家，之後轉戰商界投資房地產，對豪宅情有獨終，曾在陽明山、天母、新店大台北華城擁有多間豪宅，其中新店豪宅市價高達10億，但晚年二度中風後，為治病已將豪宅脫手。