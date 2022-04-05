清明連假後災難開始？資深命理師廖美然在節目上驚吐，台灣進入清明節後將有諸多災星降臨，可能出現長達4個月的空亡星月令，並預言將遭遇電力不足、土石流、火災、氣爆、921等級的大地震等災難。

廖美然在節目《新聞挖挖哇》表示，今年國曆4月5日、也就是農曆3月5日的早上會有丙寅時交月令清明，要注意梅雨季帶來的水厄和災禍，並點出台灣從清明節過後將連續4個月遭逢凶星，出現空亡星月令。

廖美然指出農曆3月有喪門星、土厄星和空亡星；農曆4月又有太陰、劫煞、勾絞、掃把星與空亡星；農曆5月還要面對火厄星、空亡星導致兩岸不平靜；最後是農曆6月的耗損星、劫財星與空亡星。

廖美然進一步說明，農曆4月時中南部山區恐怕會有嚴重的地震；農曆5月可能會遇到火災、氣爆、電力不足的災難與問題；農曆6月投資會有明顯的震盪，建議見好就收。廖美然最後強調，她做出這些預測並非要大家恐慌，而是希望人們謹慎小心，至於現在民眾最關注的疫情，廖美然認為疫情是相對樂觀的。

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