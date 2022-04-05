每個人的運勢會隨著時間和環境有所改變，命理專家小孟老師在臉書粉專分享，在4月容易大破財的星座前3名，其中摩羯座要小心投資失利，處女座容易受誘惑亂花錢，金牛座則可能發生突發性的破財事件，小孟老師也在文中提供化解方法，讓這3星座的人都能順利度過4月。
第3名：摩羯座
摩羯座受到冥王星牽制，4月財運會下滑，切記不要隨意投資股票、期貨，小心投資失利，可能帶來套牢風險，建議可以放一顆白色小石頭在身邊，能夠幫助扭轉運勢。
第2名：處女座
處女座在4月容易把錢花在朋友聚會，或是外出時看見喜歡的商品，就禁不起誘惑把它買下來，建議可以放一張黃色色紙在身邊，可以幫助打開財運，讓你好運滾滾來。
第1名：金牛座
金牛座因為受到天王星影響，在4月容易發生突發性的破財事件，像是交通罰款、手機壞掉，或家中物品需要維修等等，建議可以列印一張蘋果照片隨身攜帶，象徵平安，幫忙化解危機。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。