香港特首林鄭月娥宣布不會尋求連任，香港政圈盛傳香港政務司司長李家超參選，政務官（AO）出身的林鄭月娥，任內起用不少AO出任局長，香港政界人士及學者預估，無論接任特首的人是誰，公務員系統勢必迎來一場大改革，其中主導香港半世紀的「AO治港」舊秩序，將走入歷史。

香港一直奉行「文官治港」，以政務官（administrative officer AO）為核心。據香港01分析，六七暴動後（1967年香港左派暴動），英國殖民地政府開放行政架構，被視為管治團隊精英的AO，華人成員逐漸增多。這批政務官一般來說並非某一特定範疇的「專才」，而是更看重其形象、中英語俱佳，屬於「通才」，透過調任不同部門累積公共政策經驗，成為管治骨幹。

而這批六、七十年代加入港府華人政務官，在中英談判後至1997年香港回歸的過渡期大放異彩，成為各政府部門的首長，代表人物當數回歸前升任香港布政司、財政司的陳方安生和曾蔭權。

「AO治港」的格局在香港1997年回歸前後已根深蒂固，正面來看，他們的特徵是廉潔、高效，但相對地較少涉足政治，行事多講既有程序，也因此引發1998年新機場大混亂後，時任香港政務司司長陳方安生拒絕負政治責任的爭議。

時任香港特首董建華察覺到問題，於2002年推行主要官員問責制，局長及司長皆為政治委任官員（2008年擴展至副局長及政治助理）。原意是希望問責團隊可物色一些與香港特首理念相近的政治人才，並就港府施政問題負政治責任。不過實際執行下來，由於當地政治人才供應有限，即使有頂尖人才亦未必願意加入港府，不少高官都是由頂層公務員直接晉升，因此「AO治港」的格局多年始終沒有大變。

2012年無政府高官背景的梁振英當上香港特首，當時政界其中一個流行的說法是，政務官對於梁振英政府的施政出現「陽奉陰違」現象，某程度梁須依靠AO出身的林鄭月娥駕馭政務官。

2019年「反送中運動」時期，進一步將「AO治港」與「新秩序」之間的衝突推向極點。當時不少公務員團體打破「政治中立」，加入批評港府與警方執法，甚至舉行集會反對港府。其中在「元朗7.21襲擊事件」轟動全港後，逾百名政務官匿名聯署，要求林鄭月娥成立獨立調查委員會，調查修例風波以來在社會所引起的大小事件，震動港府內部。須知道整個政務官編制（根據公務員事務局資料）只有區區七百多人，一百多人「作反」已是一個很高的比例。而作為管治骨幹，公務員是港府不能失去的一個板塊，遑論被視為港府「明日之星」的政務官。

最終《香港國安法》的制訂扭轉香港政治格局。其中對於公務人員，明確要求他們就任時須宣誓或簽署聲明擁護《香港基本法》、效忠港府，首次將公務人員的政治效忠，清楚列入法定要求。

有香港資深政界人士分析，隨著林鄭月娥這位出身政務官系統的特首未能連任，象徵AO在港府架構內的角色進一步削弱。林鄭月娥曾經說過，估計在新政治局面下，日後「AO黨」在港府內部的影響力會進一步減低，或必須展現政治忠誠及執行「硬任務」，才可在未來港府管治中佔有重要席位。其中一個在新格局下可能受到影響、最具代表性的人物，當數香港公務員事務局局長聶德權。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，目前香港特首熱門人選，全部都非政務官出身，無論最終誰人當選特首，可以肯定的是「AO治港」神話將會幻滅。他指，「武進文退」是過去幾年明顯的現象，若香港政務司司長李家超當選固然會再進一步，但即使最終香港財政司司長陳茂波跑出，「AO黨」的地位無可避免會繼續矮化：「以前北京尚且可能想借林鄭月娥管治經驗，帶領公務員團隊，但過去幾年還是搞得一團糟。」

他估計，香港新任特首無論由誰人擔任，大規模的公務員體系改革已難以避免。