台中市一名石姓女子去年興訟向黃姓鄰居求償，稱她30年前買房附帶的車位被黃男占用，要求黃男支付租金，全案於去年5月確定敗訴，然石女事後擅自將車停入黃男的車位，遭對方控告竊佔罪。台中地院審結，法官判石女拘役30日，得易科罰金3萬，成為少數佔用車位被判刑之案例。

判決書指出，石女於2020年突然興訟控告社區管理委員，石女主張其30年前購入此房附帶的大型車位，被管委會一分為二，切成20號與21號車格，其中21號由她使用，而黃姓男鄰居占用她的20號車格，要求黃男要支付過去使用車格的租金逾10萬元。案經上訴台中高分院，法官認石女的車位被劃分並無證據佐證，於2021年5月判其敗訴定讞。

然而，判決定讞後，黃男於2021年9月間發現，石女擅自將車輛停在他的20號車格，怒告石女竊占罪。對此，石女辯稱20號車格不是黃男的，她雖有收到台中高分院的敗訴判決，可認為那與事實不符，且她該日精神狀況不佳，無力移動21號車位上的雜物，迫於無奈才把車停在20號車格。

台中地院法官認為，石女明顯知道20號車格為黃男所有，卻仍擅自將車輛停在該車位，主觀上有竊佔他人車位的犯意，且倘若石女不服判決應尋求合法救濟程序，而非無視判決，選擇將20號車位占為己有，依竊占罪，處拘役30日，得易科罰金3萬。可上訴。

值得一提的是，過往判例中，鮮少有民眾因佔用車位訴諸刑事訴訟，在極其少數的案例中，實際上被判刑的更是少之又少。