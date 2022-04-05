清明節到，每個家庭都會準備牲禮及飯菜來祭祖，許多慎終追遠的儀式在清明節都會一一舉行，而家家戶戶在祭拜祖先時都會使用三牲，近日，一名人妻就曬出了自己手做的三牲，不僅不須殺生就能獲得，且製作的食材也能輕鬆取得，該名人妻在曬出完成品後也吸引2萬多人按讚，網友們激動表示這是他們看過最可愛的三牲。

人妻曬出手作三牲。(圖/翻攝自臉書「我愛全聯-好物老實」)

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實」分享自己為了清明節準備的三牲，不過此三牲非彼三牲，原PO在貼文中曬出自己製作三牲所需的材料，其中中筋麵粉、砂糖、酵母、水、植物油是必不可少的，隨後再加以可可粉、竹碳粉、紅麴粉和紅豆泥當作內餡，就可以做出如同圖片中的可愛三牲造型饅頭。

原PO在貼文中曬出自己製作完成的三牲饅頭，她表示自己做了2隻雞、2條魚和2塊肉，維妙維肖的模樣也讓大家驚艷不已，原PO不僅在三牲饅頭外型的雕塑上精緻還原，就連食物的上色都調製完美，魚鱗的分布和臘肉的紋理都相當講究，讓不少網友大喊希望原PO能開班授課。

網友紛紛表示這是史上最可愛三牲。(圖/翻攝自臉書「我愛全聯-好物老實」)

三牲饅頭的照片曝光後，立刻吸引了大量網友的按讚和留言，大家表示這是史上最萌三牲，從來沒有看過那麼可愛的祭品，網友們不禁佩服原PO的手藝，也有不少網友希望原PO能開班授課，而對於如此新穎的三牲也有網友表示，若是被婆婆看到肯定會暈倒，認為長輩可能無法接受，不過如此可愛的料理也讓大家紛紛讚賞原PO的創意。