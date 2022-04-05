《內蒙古日報》5日報導，「我今天之所以不打招呼直接來檢查，就是要看看你們真實的工作狀態……」「你們這種工作狀態，對紀律要求置若罔聞，這不是應急狀態，根本就不在狀態……」、「任何時候都不能心存僥倖、疏忽大意，不能把工作抓得稀裡嘩啦、一團亂麻。」4月4日，清明小長假第二天，內蒙古自治區黨委書記石泰峰暗訪檢查節假日值班值守和常態化疫情防控工作，發現不少問題。

《內蒙古日報》報導，這是石泰峰5天來第2次暗訪督導檢查。此前，他了解到呼和浩特一地偷挖盜採沙子違法活動長期存在、禁而不止，非常氣憤。石泰峰先前往內蒙古自治區疫情防控工作指揮部，隨機檢查口岸城市工作專班假期值班值守情況。

看到值班人員對工作不熟悉、操作不熟練，讓調取的畫面遲遲調不出來，該掌握的情況也說不清楚，石泰峰提出嚴厲批評。

他查看假期值班表，發現帶班領導竟然不在崗，當即讓隨行人員打電話了解有關情況，同時詢問是誰負責排班。

《內蒙古日報》稱，石泰峰嚴肅指出，「我今天之所以不打招呼直接來檢查，就是要看看你們真實的工作狀態。」你們這種工作狀態，對紀律要求置若罔聞，這不是應急狀態，根本就不在狀態，是對中共的事業不負責、對人民群眾不負責，必須嚴肅問責。

他指出，「我們下大氣力建設聯通各級的疫情防控視訊監控系統，目的就是要即時掌握和監督口岸各方履職情況、防控措施落實情況，如有異常馬上提醒預警。像現在這樣鬆鬆垮垮、糊弄應付的值班值守，建設這個系統就失去了意義，責任落實不到位，再好的系統也只能是形同虛設。」

石泰峰強調，內蒙古自治區口岸疫情防控曾經屢屢失守，當前大陸國內外疫情防控形勢又如此嚴峻，口岸疫情防控這麼重大的責任在肩上，不當回事、不吸取教訓怎麼能行。

每一個層級都要堅決扛起責任，切實把嚴肅的防控紀律和嚴格的防控要求落實到每一個細節、每一個人頭上，任何時候都不能心存僥倖、疏忽大意，不能把工作抓得稀裡嘩啦、一團亂麻。

3月31日，石泰峰深入呼和浩特市，明察暗訪生態環境保護工作專題檢查督導。在土默特左旗畢克齊鎮小里堡村，看著眼前的巨大沙坑，石泰峰神情凝重。他嚴肅指出，該村委會占用耕地採砂問題整改工作進展緩慢，雖然自治區反覆強調、群眾多次舉報，卻遲遲整改不到位，性質惡劣、影響極壞。

從鎮裡到村裡，基層黨組織幹什麼去了，為什麼無動於衷，對這個問題，必須從政治上進行深刻反思，嚴肅處理，徹底解決。

在賽罕區東把柵村，了解到偷挖盜採沙子的違法活動長期存在、禁而不止，石泰峰非常氣憤。他說，眼皮子底下的問題都視而不見、不去解決，反映出基層黨組織軟弱渙散、監管部門嚴重失職，這是嚴重的官僚主義。

這種問題，肯定不止這一處有，這裡面有沒有利益輸送的問題，有沒有黑惡勢力參與其中，必須徹底查清、堅決整改，對表面整改、敷衍整改和不擔當不作為的，要嚴肅追責問責。