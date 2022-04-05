台中大里光正段社宅遞補招租釋出16戶，將於7日辦電腦抽籤及網路直播。（台中市住宅發展工程處提供／陳淑芬台中傳真）

大里光正一期好宅遞補招租將釋出16戶空房，已於3月18日截止申請，台中市住宅發展工程處5日表示，總計218人提出申請，已完成第1階段審查作業，將於7日上午10時辦電腦抽籤及網路直播，將依序通知申請人繳交第2階段資料，預計最快5月可入住。

大里光正段社會住宅第一期共201戶，包括一房型121戶、二房型70戶及三房型10戶，於2018年10月完工、2019年入住，此次遞補招租將釋出16戶空房，包括一房型9戶、二房型5戶及三房型2戶。

台中市府都市發展局住宅發展工程處表示，抽籤作業秉持公平、公正及公開原則，抽籤程式除通過第三方驗證外，現場更有政風人員監督，抽籤全程以網路直播，民眾在家即可掌握抽籤過程及結果，直播網址：https：／／www.facebook.com／taichungsocialhousing／ ，抽籤序號當日公告於住宅處網站（https：／／thd.taichung.gov.tw／ ）提供查詢。