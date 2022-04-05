美股熊市反彈結束崩盤快了？專家揭2金融炸彈 預言驚人跌幅

烏俄戰爭歹戲拖棚，不過美股在逢低搶進的買氣助攻之下，近期已近乎收復俄烏戰爭開戰以來失土，但摩根士丹利首席美股策略師威爾森（Michael Wilson）週一（4日）接受採訪時提出警告，認為近期美股的「熊市反彈」行情已結束，其中標普500指數到9月恐至少跌13％。他認為通膨飆升和聯準會的量化緊縮政策（QT），可能會增加美國經濟衰退的風險

威爾森在美國財經媒體《CNBC》節目中指出，近期美股漲勢具有熊市反彈的所有特徵，因為股票變得超賣，他以科技股為主的那斯達克指數為例，週一漲幅逼近2%，在過去3週上漲逾13%，但該指數近期可能遭遇阻力，在技術性反彈過後恐回測200日移動均線。

威爾森憂心通膨飆升和聯準會的量化緊縮政策（QT），可能會增加經濟衰退風險，他預告美股的熊市反彈已行情結束，接下來可能會有一波修正，標普500指數從現在到9月恐出現至少13%的下跌，到今年底可能收在4400點，較今年1月4日觸及的歷史高點恐下跌近9%。

美國投資銀行Stifel分析師Barry Bannister先前也說，由於地緣政治風險持續升高且供應鏈中斷的狀況持續發生，導致股票投資人出現無法獲得回報的潛在可能，隨著聯準會升息，市場將面臨整整十年的痛苦，因此要做好投資虧損或零報酬的心理準備。