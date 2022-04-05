國民黨桃園市長提名越演越烈，孫文學校總校長張亞中說，不僅已對桃園選情產生衝擊，更在輿論場域中已傷害到國民黨的整體形象。張亞中提「桃園方案」，以甄選候選人必須有的四個要素為基礎：「參選平等、政策服人、尊重黨員、尊重民意」，符合這四個基本條件，才是開大門走大路的做法。

張亞中表示，目前演變的情況不僅對桃園市民與支持者難以交代，也難以給有志參選者一個心服的說法，不僅已對桃園選情產生衝擊，更在輿論場域中已傷害到國民黨的整體形象，也連帶地影響到年底的其它縣市選情，國民黨必須即刻止血。如何亡羊補牢，讓傷害減到最低，已是刻不容緩之事。

他認為，首先要「參選平等」，凡是黨員都應該有參與的權利，這應是黨中央的基本立場。無論是空降或是在地，只要符合參選條件，均應一律平等待之。黨中央如果協調不成，就應該尊重黨員意願辦理初選。

接著要「政策服人」，張亞中說，這應是最重要標準。國民黨長期以來，在縣市長初選時，沒有參選人政策辯論或政策說明的機制，而直接就做民調，這使得民眾只得全憑參選人的知名度或熟悉度為取捨的標準，並不公允，也失去了國民黨可以透過政策辯論提升社會關注的機會。特別是對於爭議性的縣市長候選人提名，如此次的桃園，更應該增加參選人的理念與政策說明或辯論，讓選民可以清楚地了解不同參選人的理念與政策。

接著要「尊重黨員」，張認為，既然是要推選黨提名的候選人，黨員的權利應該獲得充分的考量，不能在初選時只做全民調，而忽略掉黨員的意見。

最後要「尊重民意」，張表示，既然是要參選公職，當然也要顧及到非黨員的看法，因此全民調是必要的。

張亞中並建議，國民黨中央應當宣布延後提名的時間，為期一至兩個月，讓有心參加桃園市長初選的有志之士們做準備；接受初選登記報告，若有多名參選人，國民黨中央可進行協商，若協商不成，則進入初選階段。

張亞中也建議，黨中央可安排三場左右政見發表會或辯論會，內容以「建設桃園的政見」以及「如何讓桃園勝選」為主題，透過臉書網路直撥，讓桃園市民與黨員有更多的資訊來評估，誰才是他們心目中認同的候選人。政見會後進行黨員投票與全民調，黨員佔50％、全民調佔50％。綜合兩項結果，挑選最適合的市長候選人。