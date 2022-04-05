2021-22球季進入尾聲，在國王隊開除路克華頓（Luke Walton）之後，聯盟還沒有任何總教練丟掉飯碗。其中被多次傳言帥印不保的湖人總教練佛格（Frank Vogel）可能是下一個。美媒CBS預估除了佛格，國王代理教練金特利（Alvin Gentry）、爵士總教練史奈德（Quin Snyder）也有很高機率離去，差別在於史奈德會是被挖角而不是被開除。

爵士目前還在西區第6，以史奈德的表現來說爵士沒有非得撤換他的理由。去年有美媒報導馬刺高層很欣賞史奈德，不排除聘請他接班老教頭帕波維奇（Gregg Popovich），同時也傳言湖人可能找史奈德來取代佛格。

本季的湖人或許是史上最令人失望的球隊，空有一群殿堂級球星，卻從奪冠熱門摔落至附加賽邊緣。湖人的防守能力從上季聯盟第1跌至本季的第22名，進攻方面更是過於依賴詹姆斯（LeBron James）而打得一塌糊塗。如果湖人最後連附加賽門檻（西區前10名）都跨不過去，佛格想必帥印難保。

去年11月，開季6勝11敗的國王隊宣布開除路克華頓，換上金特利代理，結果刷新了聯盟最長爛隊紀錄（連續16年缺席季後賽）。因為路克華頓的薪水很高，國王不願提早買斷他，留到本季初才動手，但是代理教頭金特利已經無法挽回頹勢。導致國王持續沉淪的最大原因是高層的選人失誤，錯過幾位可以扭轉球隊命運的好手。