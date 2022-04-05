由南柱赫、金泰梨主演的《二十五，二十一》3日播出最終結局，寫實青春的戲碼逼哭不少劇迷，尤其男女主角在劇中互動充滿化學反應，演活從學生時期到踏入社會的單純情誼，大家都在期待他們能夠相守一生，無奈結局卻讓他們錯過彼此，看得令人揪心不已，在網路上掀起廣泛討論，也讓該劇完結篇創下全國收視率的第一名。

南柱赫金泰梨劇裡互動超甜蜜。(圖／二十五，二十一 官網)

只是《二十五，二十一》收視成績再好，卻長期被圍繞在「未成年戀愛」爭議，該部作品播到下半段故事後，在韓國法律尚未成年的19歲女方金泰梨，卻遭到劇裡已23歲的南柱赫深情告白，在這幕畫面中兩人並未有肢體接觸，男女關係也才剛開始變得曖昧，實際上並未展開交往，依舊引發與未成年人戀愛的倫理爭議，甚至有人更說可能引發犯罪問題。

金泰梨受訪韓媒指出，閱讀劇本階段團隊就有過很多討論，開拍後也有執行得很謹慎，作為男女主角的南柱赫跟金泰梨，持續不斷地有在跟導演跟作家(指編劇)溝通。她指出，導演也是苦惱很久，最終給大家看的劇情已經是絞盡腦汁過後的結果。

至於兩人最終走向分手，她也理解觀眾希望是唯美結局，為了這點她曾經向作家發過牢騷。她表示劇裡扮演的羅度希一角，學生時期發生的故事猶如漫畫般，美好到現實不可能存在，邁入成年終究有現實問題要去面對，對於虐心結局她也很難過，只能遺憾向觀眾說聲抱歉了。