愛要及時！醫師陳志金在昨天分享一位癌末媽媽提早過母親節的故事，患者先生希望能讓孩子們與媽媽共度最後一個母親節，但她已經彌留，身體很難撐到5月第二個周日，於是建議他們一家提前慶祝，之後收到家屬送的蛋糕與他分享，讓他忍不住淚崩「這蛋糕怎麼看起來這麼模糊」。

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金昨在臉書表示，一位癌末患者的先生來詢問妻子能不能撐到母親節？因為他希望孩子們能和媽媽一起過最後一個母親節，但以患者的血壓來看，這個任務非常艱難，同時他也知道這請求對這個家庭極為重要，因為「這位父親看起來很自責、很內疚，總是覺得自己做得不夠多、也不夠好」，若能達成這個請求，能讓這家人不留下一輩子的遺憾。

陳志金說，這位先生為她太太所做的一切，他和社工都看在眼裡，太太生病的這段日子，先生是多麼無微不至地照顧太太，他的付出與努力都必須給予肯定。而醫生的責任是，絕對不能讓家屬帶著內疚與自責過一輩子，在與社工討論下，建議他可以提前幫太太過母親節，「當天他們買了一個蛋糕，幫媽媽戴上她喜愛的帽子、圍上她心愛的圍巾」。

陳志金說，當時他與社工引導著孩子們向媽媽道愛、道謝、道歉、道別，並向媽媽承諾會好好聽爸爸的話、照顧爸爸，這一切讓陳志金看了忍不住快淚崩，最後默默離開病房回到值班室。

陳志金回值班室後，護理師拿著一塊蛋糕進來說「家屬說希望能和您一起分享」，不禁讓他百感交集，「這蛋糕怎麼看起來這麼模糊...明明是甜的蛋糕，怎麼嘗起來卻有一點鹹」。