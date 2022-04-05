取自蔡英文臉書

今天是清明節，傳統習俗這一天家人會相聚掃墓後吃潤餅，蔡英文總統今天透露，她喜歡在潤餅裡加煎蛋、高麗菜、豆芽菜，「當然也一定要加香菜」，詢問民眾「大家喜歡加什麼料？亅引來網友爭相貼出各地風味的潤餅大比拚。

蔡英文今天在臉書貼出清明節製作潤餅常見的菜單，口味有清淡、正常、偏鹹或偏甜；餅皮也分原味、或全麥，有的地方用一張餅皮，有的用兩張；內餡除了高麗菜和豆芽等共通的菜類外，肉類也分紅糟肉、滷肉、五花肉、香腸，蛋類則分煎蛋、蛋絲、蛋酥，還有花生粉、糖粉、海苔粉、蒜泥等不同的調味。

蔡英文詢問「清明時節吃潤餅，大家喜歡加什麼料？」並透露她喜歡加煎蛋、高麗菜、豆芽菜，「當然也一定要加香菜！」還邀請民眾圈選潤餅菜單，放到她的IG限時動態跟她分享。

結果引來各地網友爭相秀出家鄉味的潤餅，有的加選茼蒿葉及哇沙米，還有人詢問菜單裡「沒有豆腐乳？」還有人必加麫條，各地不同風味的潤餅紛紛上陣，還引來加不加香菜之爭，充份展現各地不同的風味。