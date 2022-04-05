台南市南科L、M特定區聯外道路目加溜灣及西拉雅大道，長期因路面凹凸引發民怨，市府爭取近1億元經費改善，今已完成目加溜灣主線AC鋪設工作，大大提高用路舒適度。另外西拉雅大道配合台電161KV山上到三抱竹管線布設工程，預計明年初竣工。

台南市工務局表示，為提升南科重要聯外道路目加溜灣與西拉雅大道的道路品質，經市府鍥而不捨的向中央爭取經費，終於獲得營建署前瞻計畫核定經費3950萬及6200萬元推動「善化區目加溜灣大道提升道路品質計畫工程」及「新市區西拉雅大道提升道路品質計畫工程」。進行基底層、道路、排水系統及人行環境改善。

「善化區目加溜灣大道提升道路品質計畫工程」長度2.5公里、寬25公尺，於今年2月15日進場施作人行道，並陸續完成道路AC刨鋪作業，清明假期前已完成主線AC鋪設工作。

工務局表示，目前餘台1線及台19甲兩處路口因配合交通號誌及警察監視系統線路移設尚未完成，預計4月11日可完成管線移設作業，後續工務局會再進場接續辦理路口改善作業；原全案預定工期於7月中旬完工，如各項工程順利進行，預計可於5月底前提早完工。