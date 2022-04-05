環保局透過智慧監測，24小時掌握空汙來源。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府環境保護局近年廣泛運用科技與智慧監測，除在全縣布建500台空氣品質感測器，24小時追查縣內空汙異味來源，今年再各增設10台網路攝影機和風速風向計，讓各大工業區、露天燃燒等汙染無所遁形。

環保局2019年起在全縣八大工業區、民眾陳情熱點跟容易受影響社區等位置，設置500多台空氣品質感測器，透過大數據掌握全天候的空氣品質，去年共查獲5件次工廠排放、共裁處184萬元罰緩，並查獲3件次露天燃燒。其中，還有1件是工廠排放是在夜間稽查，發現中興工業區1家膠帶製品工廠，沒有確實收集廢氣導致汙染。

根據環保局統計，2021年全縣接獲空氣汙染陳情共有1829件，比2020年2041件下降10.4％，其中陳情異味案件2020年1863件到去年1863件，也是整體下降10％，工廠異味陳情案件也是逐年下降，從2015年至今足足下降55.3％，顯見智慧監測有其成效。

苗縣環保局長陳華盛表示，除布建空氣品質感測器監控汙染源，也會搭配移動式空氣品質監測車，機動調整監測位置，為了再提高汙染源監控，環保局今年增設10台網路攝影機IP-CAM設備，以及10台風速風向計，針對全縣各大工業區和露天燃燒好發區域，進行24小時影像監控。

陳華盛說，網路攝影機結合空品感測器與攝影系統，一旦有火災或露天燃燒的情況，系統會自動捕捉時即畫面，並透過雲端傳回環保局，讓他們在災害擴散前派人前往處理。風速風向計則是補足氣象站不足的區域，相關感測設備目前廣設在竹南、頭份、造橋、苗栗、西湖、銅鑼、公館及通霄等8個鄉鎮市。

他表示，環保局利用科學儀器偵測與追查，即便有業者在晚間偷排放廢氣，或農友偷偷燃燒稻草，都能更即時掌握，也不像以往會受限人力、時間，未來期望透過多管齊下的方式，更確實掌握各區域的空氣品質。