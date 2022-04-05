全國身心障礙國民運動會倒數計時，4月9日至12日將在台中登場，公布「友善環境在台中」與「一起為選手加油」兩支宣傳影片。（陳淑芬翻攝）

全國身心障礙國民運動會倒數計時，4月9日至12日將在台中市登場，5日公布兩支宣傳影片，市長盧秀燕現身為選手加油。（陳淑芬翻攝）

全國身心障礙國民運動會倒數計時！4月9日至12日將在台中登場，官方5日發布「友善環境在台中」與「一起為選手加油」兩支宣傳影片。台中市運動局表示，不僅由市長盧秀燕攜手台中優秀身障運動員代表力挺，展現力拚運動精神，並透過台中捷運、低底盤公車、無障礙設施及手語服務，展現中市打造友善環境的成果。

台中市運動局表示，市長盧秀燕在影片現身，邀請全國民眾為選手加油，開幕典禮將於4月9日在台體大體育館登場，開幕及選手之夜將推出線上直播。此屆賽會共辦理11項競賽種類及5項聯誼性比賽，場地遍及台中市的山、海、屯共15個場館舉行，來自全國近6000名選手與隊員登場競技，賽事精彩可期。

運動局指出，宣傳影片「一起為選手加油」呈現2020東京帕運國手們備戰訓練與競技爭勝的感人瞬間，台中在地的國手柔道李凱琳、桌球林姿妤與健力林亞璇等人的參賽成就，呈現選手競賽場讓人感受生命的無限力量。

「友善環境在台中」則透過台中捷運、低底盤公車、無障礙設施與手語服務，展現中市積極打造友善環境的成效，並預先安排特訓講座，聘請專業手語翻譯員進行賽場翻譯服務。